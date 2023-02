Ci sono 6 posti disponibili per il servizio civile in Comune. Tre giovani tra i 18 e i 28 anni saranno impegnati nelle biblioteche, due all’ufficio politiche sociali e uno all’ufficio cultura e marketing. I progetti sono infatti due: "Amici in Comune", con l’obiettivo di migliorare la tempestività degli interventi e la qualità della vita delle persone in disagio e "Cultura in Comune", per la promozione culturale in tutte le sue forme. I volontari entreranno in servizio a metà 2023 per un anno con rimborso di 444,30 euro al mese. Domande entro il 20 febbraio.