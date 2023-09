Il Comune cambia la pagina digitale, arrivano 155mila euro dal Pnrr

Al Comune di Vicchio sono stati destinati, grazie a un finanziamento del Pnrr, 155mila euro per migliorare la fruizione del sito web comunale ed i servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online. Lo scopo, si legge nella scheda del progetto, è far sì che tutti i cittadini ricevano le medesime e più recenti informazioni rispetto all’amministrazione locale, ai servizi che essa eroga al cittadino, alle notizie e ai documenti pubblici dell’amministrazione stessa. Al tempo stesso è previsto un miglioramento anche per i servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, in modo che si possano ottenere prestazioni o effettuare adempimenti verso la Amministrazione. Per quanto riguarda il sito, l’obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale realizzato all’interno della collaborazione tra il Dipartimento della trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale.

Per il capitolo servizi digitali, invece potranno essere sviluppati online permessi e autorizzazioni, domande con graduatoria, servizi a pagamento, vantaggi economici e pagamenti dovuti. "Grazie al progetto ‘Esperienza del cittadino nei servizi pubblici’ – spiegano Laura Bacciotti, vicesindaco di Vicchio, e Rebecca Bonanni, assessore con delega all’Innovazione tecnologica – il nostro Comune potrà migliorare il sito web e aprirsi a nuovi servizi digitali, nell’ottica di una miglior interazione tra cittadini e Pubblica amministrazione".

Nicola Di Renzone