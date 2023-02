"Il comparto trasporto è in ginocchio" Gli Ncc chiedono un confronto sui rincari

Il comparto dell’autotrasporto è in ginocchio strangolato tra l’incremento dei pedaggi autostradali e la fine degli sconti sull’accisa che incideranno sulle casse delle imprese di trasporto per 10.300 euro in più l’anno per ogni veicolo pesante. Con l’ingresso del 2023 le arterie di competenza di Autostrade per l’Italia sono più care del 2% (e dal primo luglio 2023 aumenteranno di un altro 1,34%). "Aumento dei costi di carburante, dei tassi di interesse, dei pedaggi autostradali, delle vetture, dei pezzi di ricambio (tra l’altro spesso non reperibili o con lunghe liste di attesa), introduzione del pedaggio sulla Fi-Pi-Li per i mezzi pesanti, impennata dei costi burocratici: così si mette a rischio la ripresa dell’intero comparto trasporti, persone e merci – non usa mezzi termini Marco Carraresi, presidente Ncc Cna Firenze -. Tornare a lavorare dopo lo stop della pandemia, che ci ha imposto di dar fondo ai risparmi accantonati, non significa certo tornare a guadagnare. Occorre che Governo e amministrazioni locali si confrontino con le associazioni di categoria competenti che conoscono e rappresentano il comparto per individuare le soluzioni necessarie a sostenere il settore". Di storie ce ne sono tante. Dal trasportatore che ha deciso di concentrare le spedizioni delle merci in alcune giornate a chi ha deciso di affidare il servizio a terzi. "L’aumento dei pedaggi sulle autostrade italiane sta già mettendo a dura prova il settore dei Ncc, già penalizzato dal rincaro del carburante. Chi tra noi è riuscito a sopravvivere durante il momento più duro della pandemia rischia di non farcela adesso".

È l’allarme lanciato dal portavoce di Azione Ncc Francesco Ruo (nella foto) dopo un mese dall’entrata in vigore dell’aumento dei pedaggi. "Si colpiscono gli automobilisti, si colpiscono coloro che usano le autostrade per lavorare – dice Ruo -. Sinceramente è una follia. Come Azione Ncc vorremmo un confronto con Autostrade e gli altri gestori sulle possibili soluzioni: calmierare i pedaggi, ad esempio, sarebbe possibile. Chiediamo anche che il governo si occupi con più forza del problema, mettendolo al centro delle sue priorità".

Rossella Conte