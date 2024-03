Il commissiariato della discordia: "Lavori in ritardo, ora risposte"

Sicuramente non saranno rispettati i tempi per la realizzazione del nuovo commissariato di polizia nell’ex sede Consiag di via Savonarola, a pochi passi dalla Pieve di San Martino. Dato certo visto che la scadenza annunciata era fissata per domani, come puntualizza il capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale Gabriele Toccafondi: "otto marzo – sottolinea infatti il consigliere di opposizione - chiusura lavori. Il cartello posto sul cantiere parla chiaro: terminano i lavori per il nuovo commissariato di pubblica sicurezza a Sesto in via Savonarola. Eppure, a vedere lavori ed impalcature, il termine non sarà a breve. Siamo sicuri che l’amministrazione comunale saprà dialogare con Consiag proprietaria dell’immobile e saprà aggiornarci sulla tempistica dei lavori ribadendo con forza che il nuovo commissariato rappresenta per i cittadini di Sesto e della Piana un’importante opera". La necessità deriva dalle criticità più volte emerse per l’attuale sede del commissariato di polizia di via Gramsci, zona Quinto Basso, ma anche dall’esigenza di poter avere un ulteriore presidio nel centro cittadino come deterrente: "Il tema sicurezza – prosegue infatti Toccafondi - è molto reale e concreto e non si affronta con slogan ma con ‘certezza della pena’ e con il lavoro delle forze dell’ordine che a breve, sperando che i lavori siano celeri, potranno avere anche una nuova sede in centro a Sesto". S.N.