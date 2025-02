Il commissario Curcio: visita e sopralluoghi

Fresco di nomina, arriva in Alto Mugello stamani, il Commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio, per fare il punto sugli interventi effettuati e da effettuare per sanare le ferite dei danni causati dal maltempo del maggio 2023. Prima tappa a Marradi, nella sala consiliare, con un incontro, alle 11.30, al quale sono stati invitati tutti i soggetti interessati dalle misure adottate, e non mancherà un approfondimento sulle procedure che riguardano le ricostruzioni private e che interessano famiglie e attività economiche e produttive. Per questa seconda parte della riunione è stato esteso dai Comuni l’invito alle associazioni di categoria. Nel pomeriggio Curcio parteciperà a sei sopralluoghi su strade di competenza comunale o della Metrocittà.