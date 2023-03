Il Comitato usa i palloncini per rendere evidenti gli spazi reali dell’area commerciale al Franchi

Nonostante il tempo non amichevole, il Comitato Vitabilità del Campo di Marte, che intende dire la sua sul percorso della tramvia nel quartiere e sulla ristrutturazione della zona esterna allo stadio Franchi, ha disegnato con i palloncini il perimetro delle strutture che dovrebbero essere costruite sull’area. Il gruppo intende "dimostrare che non sono poi così piccole, ma occuperanno i tre quarti dell’area disponibile, esclusi i 5.000 metri quadri di vialetti di collegamento, e saranno alte tra i 14 e i 18 metri, come un palazzo di sei piani. Tante persone si sono avvicinate e, alla fine, i palloncincini sono stati regalati ai bambini di passaggio".

"La nostra battaglia - insiste il comitato - è dedicata a loro, futuro di Firenze e del Campo di Marte, che vorremmo vedere correre in un vero parco e non in un giardino con delle strutture commerciali intorno". Per l’occasione, approfittando della presenza del mercato, è stata proseguita la raccolta di firme, che ha superato, si apprende, le 1.500 sottoscrizioni.