Il Comitato delle Coste "Quanti furbetti in Ztl"

Che strade meravigliose le Coste: quelle viuzze collinari dentro le mura della città, eppure a ridosso di Ponte Vecchio, ma in piena campagna. Anzi, più che campagna, giungla: lo affermano gli abitanti, che si trovano con tutti i problemi del centro, ma si sentono dimenticati dall’amministrazione. Soprattutto perché nessuno li tutela dai furbetti della Ztl, quelli che se potessero, parcheggerebbero in piazza Signoria; però visto che lì ci sono le telecamere, la macchina la lasciano qui dovenon ci sono.

"Non abbiamo varco telematico – spiega Marco Pranzini, referente del comitato Canneto-Le Coste in cui si sono riuniti gli abitanti di via Belvedere, Costa San Giorgio, Costa de’Magnoli, Costa Scarpuccia e limitrofe –, motivo per cui la nostra è la Ztl più bucata di tutta Firenze. Sono almeno una decina d’anni che chiediamo venga installato, ci hanno sempre detto di no perché la porta telematica è troppo invasiva, perché le Belle Arti non vogliono, e infine perché non c’è una via di fuga, anche se in realtà ci sarebbe: via San Leonardo. Quindi siamo sempre costretti a dover chiamare i Vigili per il parcheggio selvaggio, con auto ammonticchiate tra marciapiedi e punti stretti; e per gli accessi in Ztl non consentiti, perché chi deve andare in centro passa di qui e ci parcheggia".

"Noi pochi residenti rimasti, siamo veramente avviliti e amareggiati – continua Pranzini – Come referente del comitato di vicinato sono in contatto con il Comune di Firenze tramite l’ufficio Città sicura: abbiamo chiesto più volte un incontro con l’assessore Giorgetti. Soltanto una volta mi è stata concessa una videochiamata, durante il lockdown. Ci aveva detto che sarebbe stato messo un varco telematico come quelli in via delle Casine, con lettura da remoto delle targhe e lista bianca degli autorizzati. Però, per fare ciò doveva cambiare tutto il sistema nella Ztl O. I tempi non si sanno, fatto sta che sono passati due anni dalla videochiamata e qui siamo sempre invasi da macchine senza permesso parcheggiate ovunque. Con l’arrivo della Ztl notturna è ancora peggio perché anche se c’è la porta telematica alle Rampe, chi entra prima delle 23 parcheggia senza problemi: il giovedì, venerdì e sabato sera siamo blindati in casa, obbligati a non smuovere la macchina".

Ma la porta telematica richiesta dai cittadini potrebbe arrivare ben presto, con il passaggio del nuovo sistema dei veicoli consentiti in lista bianca, come annunciato dall’assessore alla mobilità Giorgetti, che spiega come, pur essendo favorevole all’installazione, finora non sia stato possibile installarla per un diniego da parte della Soprintendenza e del ministero dei Trasporti a causa della mancanza degli spazi: "Stiamo lavorando per modificare l’accesso in Ztl con l’inserimento dei residenti in lista bianca. Questo consentirà di utilizzare la tecnologia attualmente usata per le corsie preferenziali con dispositivi e infrastrutture meno invasivi". Ora ci sarà solo da

aspettare i tempi tecnici e burocratici.

Carlo Casini