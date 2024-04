Il comitato degli alluvionati e l’incontro con Tagliaferri

La richiesta di poter partecipare alle sedute della commissione speciale temporanea sull’alluvione e l’annuncio della prima assemblea pubblica. Queste le principali novità emerse dall’incontro che il coordinamento dei comitati (Alluvionati Campigiani 2023, Arca di Noè e Via Cetino/Campanella) ha avuto con il sindaco Tagliaferri. Insieme a lui anche il presidente della commissione, Marco Monticelli, l’assessore Tommaso Landi e l’ingegner Ennio Passaniti. Incontro che i comitati hanno definito "positivo". L’amministrazione comunale, infatti, ha detto sì alla loro partecipazione agli incontri della commissione, "non solo come uditori, ma anche per raccontare quelle che sono testimonianze dirette". Il 18 aprile alle 21 la prima seduta, a cui seguirà, lunedì 22 aprile alle 21 in sala consiliare, "un’assemblea pubblica per informare la cittadinanza sul lavoro svolto fino a oggi e annunciare una serie di iniziative". La prima delle quali sarà il 25 maggio con l’intento di invitare anche gli altri Comuni colpiti dall’alluvione.

"Oltre a ribadire la nostra volontà a essere presenti ai tavoli tecnici regionali, per la quale si è impegnato anche il sindaco, abbiamo chiesto rassicurazioni sia sull’avanzamento dei lavori che sui ristori, in modo che, come previsto, entro il 30 maggio siano saldati tutti i bonifici da 3.000 euro da parte della Regione".

Pier Francesco Nesti