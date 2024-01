Il comandante Serino incontra Nardella e Giani: "Il Geografico militare è centrale"

Dopo il caso Vannacci, istituzioni fiorentine a fianco del Geografico militare. L’occasione è arrivata ieri grazie alla visita all’Igm del capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Pietro Serino, accompagnato dal comandante delle forze operative terrestri, generale Salvatore Camporeale. Ad accoglierli il comandante del geografico, generale Massimo Panizzi. All’incontro erano presenti anche il presidente della Toscana Eugenio Giani e il sindaco Dario Nardella. Nel pieno del caso nato sul libro del generale Vannacci, Mondo al Contrario, non mancarono le critiche verso l’alto ufficiale allora comandante del Igm. Ma ieri i toni sono tornati ‘nei ranghi’ della massima collaborazione istituzionale. Per Nardella e Giani, l’istituto è motivo di orgoglio per il territorio toscano e fiorentino, oltre a essere un’eccellenza nazionale.