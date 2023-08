Il circo nero al posto delle streghe Clown e acrobati ’invadono’ Marradi

di Paolo Guidotti

A Marradi venerdì 18 torna la notte più attesa e divertente, quella che ormai da moltissimi anni era conosciuta come la "Notte delle Streghe", quando centinaia di streghette e maghi invadevano il paese dell’Alto Mugello in un evento che si concludeva sulle rive del fiume per bruciare proprio il fantoccio di una strega. Dal 2019 le streghe non hanno fatto più ritorno a Marradi, e nonostante il successo della manifestazione, neppure torneranno. Perché la pro loco marradese, che organizza la manifestazione, quest’anno ha deciso di far tornare tutti in piazza per una notte speciale, ma cambiando completamente marchio e contenuti. Niente notte delle streghe dunque, niente maghi e fattucchiere, ma clown e acrobati. Il 18 agosto a Marradi sarà infatti la notte del Black Circus. Sarà così un’altra magia a far divertire e intrattenere i partecipanti all’iniziativa che si tiene nel centro storico marradese, quella del circo.

"Sì – spiega il presidente delle pro Loco di Marradi Mauro Alberghi –, per tre anni abbiamo interrotto l’evento, e adesso abbiamo deciso di cambiar tutto, nome e impostazione della serata. Il tema che abbiamo scelto è quello del "circo nero", quindi con una manifestazione che si caratterizzerà per le arti circensi, con più postazioni e spettacoli d’intrattenimento, mirati a far divertire la gente. Spettacoli di vario genere, indirizzati sia ai bambini che agli adulti".

Ci saranno spettacoli con il fuoco, personaggi sui trampoli che percorreranno tutta l’area della festa, e il programma prevede – anche se gli organizzatori non vogliono svelare tutti i particolari e mantenere così un effetto sorpresa – pure qualche luogo "spaventoso", con personaggi da paura – elemento di continuità rispetto alle precedenti edizioni delle streghe. Anche la gara per il costume e la maschera più bella è confermato, solo che stavolta il tema sarà il circo, e occorrerà dunque mettersi nei panni di pagliacci, giocolieri, acrobati e domatori, per farsi giudicare da un’apposita giuria. Previsto anche il contribuito dei negozi, che allestiranno speciali vetrine a temi, e la più bella riceverà un premio.

Tutto si concluderà ancora una volta sulla riva del Lamone, dove sarà dato alle fiamme, come gran finale, un divertente fantoccio-pagliaccio, seguito dalla consueta e spettacolare cascata dei fuochi. Sarà il finale del Black Circus marradese, ma la festa continuerà ancora, perché la notte è lunga, e si andrà al suo termine ballando in piscina, con la musica di un dj. Si inizia fin dalle 18, e non mancheranno certamente gli stand gastronomici, per tutti i gusti.