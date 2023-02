Il cielo in un’aula, per coltivare sogni

di Andrea Settefonti

Lezioni all’aperto, in una stanza senza pareti. È il nuovo laboratorio in fase di realizzazione nel cortile interno della scuola media il Passignano di Tavarnelle. Un’aula a cielo aperto per la cura dell’ambiente dove gli studenti potranno coltivare non soltanto piante, essenze ed erbe officinali del territorio, ma anche rapporti sociali, apprendere elementi nuovi e approfondire i temi legati all’ambiente e alla percezione di sé, del mondo esterno e del benessere della persona nel rapporto corpo mente.

È l’investimento che sta prendendo forma all’interno dell’edificio di via Allende del Comprensivo Don Milani di Barberino Tavarnelle grazie alla collaborazione tra il Comune di Barberino Tavarnelle e l’Istituto Comprensivo, diretto dalla dirigente scolastica Anna Maria Pia Misiti. Un investimento da 60mila euro che doterà la scuola di uno spazio esterno edugreen dove coordinare e gestire una serra, sperimentare in lavoretti manuali e osservare e monitorare il microclima del territorio attraverso una strumentazione tecnologica collegata alla stazione meteo dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti Fiorentino.

L’aula a cielo aperto sarà dotata anche di una serie di cassoni rialzati per gli orti scolastici, alcune casette attrezzate, provviste del kit per il giardinaggio didattico, e una vasta area dotata di sedute e di uno schermo permanente per le proiezioni didattiche.

"L’aula a cielo aperto – dichiara la dirigente scolastica Anna Maria Pia Misiti – identifica una nuova dimensione della scuola. Conferisce senso di libertà e freschezza alla giornata con la luce naturale, l’aria, la possibilità di movimento che richiama l’attenzione sull’attività da svolgere. Una condizione che migliora e integra il percorso di crescita didattico e personale la scuola, che si rinnova nel contatto con l’ambiente esterno e offre la possibilità di svolgere lezione al di fuori della classe tradizionale. Pone al centro gli studenti in una visione ecologica che li rende protagonisti come architetti del paesaggio, attenti, responsabili, custodi del patrimonio ambientale che cresce e si sviluppa insieme a loro".