Il Chianti si gode il ’suo’ olio. Numeri da record e alta qualità

L’olivo è il vero valore aggiunto del Chianti. Qui, nella terra dove il vino con il Chianti Classico è diventato un patrimonio di valenza internazionale, l’olivo trova una collocazione speciale. Secondo i numeri del Chianti Classico, sono oltre 3mila 200 gli ettari olivetati iscritti alla Dop per un totale di poco meno di 380mila olivi. Nel Chianti, poi, il 40% del terreno agricolo è coltivato a olivi e vigne contro il 32% della Toscana. E che l’olio sia importante per l’economia del territorio lo evidenzia il fatto che "più della metà delle aziende agricole si occupa di raccolta, spremitura, imbottigliamento e commercializzazione di olio". È quanto ha raccontato il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi (in foto), coordinatore provinciale delle Città dell’Olio, in occasione del corso di formazione e informazione rivolto ai piccoli produttori di olio del territorio, promosso dal Comune di San Casciano in collaborazione con l’associazione dei ristoratori dell’olio, Airo, presieduta da Marta Mugelli. "Nel Chianti – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - il settore agroalimentare pesa per il 7%, superiore di 4 punti percentuali alla Toscana. Anche la percentuale di lavoratori autonomi in agricoltura è la più alta, 45%. Un dato che distingue il Chianti è l’alta qualità delle produzioni con gli oltre 400 produttori di Dop Igp attivi nel territorio con una presenza del 9% rispetto al 7% della Toscana.

Nell’area fiorentina per la sola produzione di olio si esportano oggi 290milioni di euro, un terzo del totale regionale che ammonta a 857milioni di euro, di cui 328 vengono esportati negli Stati Uniti e 105milioni in Germania". L’olio ha dato un contributo determinante allo sviluppo economico del territorio e ha accresciuto la qualità ambientale e rurale del paesaggio. È un prodotto fortemente legato al territorio del Chianti Classico. "Dal campo alla tavola l’olio nel nostro territorio ha un ruolo di primo piano. Le produzioni sono garantite non solo dall’attenzione, dalla cura e dalla passione dei nostri frantoiani e dei nostri olivicoltori ma da una accurata costante attività di formazione. Come Airo che promuove la cultura dell’olio di qualità sulle tavole dei ristoranti rivolge a tutti i livelli", ha spiegato Ciappi.

Andrea Settefonti