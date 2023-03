Il Chianti Gondi va a Vinitaly

L’eccellenza della Valdisieve arriva sul principale palcoscenico nazionale. La Tenuta Bossi dei Marchesi Gondi - una delle principali realtà vitivinicole della Valdisieve e parte integrante del Consorzio Chianti Rufina - sarà infatti a breve protagonista del Vinitaly, principale appuntamento che si rinnova ogni anno a Verona per celebrare il vino italiano e proporlo sui mercati di tutto il mondo. La kermesse - giunta alla sua edizione numero 55 - si aprirà il 2 aprile, oper andare avanti fino al 5. "Ci si attende una bellissima annata - dice Gerardo Gondi, che insieme alla sua famiglia gestisce la Tenuta – con tanti importatori stranieri, giornalisti e non solo". La Tenuta Bossi sarà al padiglione 9 della Toscana. "Sarà l’occasione giusta per degustare le nuove annate - conclude Gondi –, come il Chianti Rufina San Giuliano 2021, la Riserva Pian dei Sorbi 2020 o le riserve Terraelectae Poggio Diamante 2019, Colli Toscana Centrale Fiammae 2018".

Leonardo Bartoletti