Il centrodestra diviso alla fine paga pegno

Se a sinistra l’effetto Schlein non si registra, per la par condicio neppure a destra soffia il vento del cambiamento del governo Meloni. O meglio, soffierebbe. Ma la scelta di correre con due candidati, uno espressione della Lega e di Forza Italia (Paolo Gandola) e l’altro di Fratelli d’Italia (Antonio Montelatici), ha reso vano ogni tentativo di conquistare la rossa Campi. E a poco (o niente) sono serviti i ministri, sottoministri, sottosegretari e onorevoli arrivati in città per chi per sostenere il primo, chi per sostenere il secondo. Paolo Gandola con le sue cinque liste e una campagna elettorale faraonica, ci ha provato fino alla fine a contrastare Andrea Tagliaferri e conquistare un posto al ballottaggio. Ma alla fine l’ex consigliere comunale di Forza Italia si è dovuto accontentare del terzo posto: 3.180 le preferenze complessive.

Antonio Montelatici, che soprattutto nella parte finale della campagna elettorale ha spinto sull’acceleratore, di preferenze totali (era sostenuto da due civiche oltre che dal primo partito nazionale) ne ha prese 2.675. Gandola si attesta al 19.34%, Montelatici al 16,27% con Fdi che si ferma al 13,42% (alle politiche di settembre scorso fece il botto conquistando il 26,37%.

Il civico Riccardo Nucciotti, senza padroni né padrini, ma forte delle sue due liste conquista un 12,79% e probabilmente sarà l’ago della bilancia per il ballottaggio (2.103 voti) . "Continuerò a stare in mezzo alla gente" commenta ringraziando coloro che gli sono stati accanto in questa avventura e soprattutto ringrazia "i campigiani che mi hanno dato il loro sostegno e il loro voto, non li deluderò".

Barbara Berti