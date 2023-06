Il centro sotto assedio Fra ruspe in via Tornabuoni e negozi oscurati dagli eventi

Per lavori di urgenza Enel, venerdì un tratto di via dei Tornabuoni, la strada delle grandi firme fiorentine, è stato transennato. Gli operai con tanto di ruspa, tra la folla, hanno cominciato gli interventi causando un grosso danno alle boutique. I rumori assordanti e la polvere hanno allontanato i visitatori, mentre il cantiere ha murato alcune attività ostacolando l’accesso. "Nessuno di noi sapeva nulla, venerdì mattina sono arrivati gli operai e hanno transennato la strada. Questo senza nessun preavviso e nel weekend che precede Pitti" sottolinea Antonio Bossio, coordinatore dell’associazione delle grandi firme di via Tornabuoni. A seguito delle segnalazioni si è attivata immediatamente Confcommercio, che si è messa in contatto con il Comune per accelerare i tempi.

"È scandaloso – attacca Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana - che si effettuino lavori, necessari o indispensabili, in maniera così brutale, senza preavviso o la minima comunicazione agli operatori che si vedono impedita l’attività. Ringrazio l’assessore Stefano Giorgetti per essersi attivato per attenuare le conseguenze per chi in via Tornabuoni lavora. Senza il suo intervento la situazione sarebbe stata ancora più grave. Ma, chi decide queste azioni, il problema del diritto al lavoro e, soprattutto, dell’immagine della città verso i turisti, non se lo pone?" si chiede Marinoni. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che il cantiere è stato ridotto. A una manciata di metri, anche alcuni ristoratori di piazza della Repubblica si sono infuriati. Per un evento Rinascente, che si terrà oggi in piazza della Repubblica, da martedì della scorsa settimana sono cominciati i lavori per l’allestimento. Una struttura trasparente delimitata dalle transenne fa da scudo ai ristoranti della piazza che lamentano perdite fino al 60% e ricordano al Comune le migliaia di euro che pagano di suolo pubblico.

"In un momento come questo non si possono autorizzare simili strutture. O perlomeno bisognerebbe trovare un’altra collocazione" si sfoga un ristoratore. La città si è anche spaccata sulla ragnatela di circa 18 metri altezza che resterà sul Piazzale fino al 21. Il montaggio delle maxi tribune dalle quali un pubblico si godrà la passerella di oggi di LuisaViaRoma è iniziato il 29 maggio. Da un lato quindi le luci scintillanti di Pitti, dall’altro l’impatto sulla quotidianità dei residenti tra le code chilometriche e i divieti di sosta come quelli spuntati in Oltrarno, insieme alle transenne, per la chiusura di un tratto di via della Caldaie dal 29 maggio al 15 giugno, in occasione di un evento Gucci.

Rossella Conte