Il centro diventa pedonale . I commercianti: "Progetto lungimirante"

SCANDICCI

"Un piano vero per piazza Matteotti". Il presidente del centro commerciale naturale, Città Futura, Vittoriano Farsetti, ha fatto il punto sugli obiettivi del commercio alla luce della conclusione del percorso pedonale da piazza Resistenza fino in piazza Matteotti. "Il progetto – ha detto Farsetti – ha ‘le gambe lunghe’. La visione è stata del sindaco Doddoli, da allora le amministrazioni successive hanno sempre dato continuità all’idea di un corso commerciale cittadino che unisse il nuovo centro alla vecchia area ottocentesca".

Come sfrutterete l’opportunità?

"Con iniziative che accompagnino le aperture dei negozi, in modo da invogliare le persone. Certo parcheggi, e aree pedonali sono importanti, vanno nella direzione auspicata. Predisporremo un piano i con i commercianti e l’amministrazione".

Quali sono le zone che funzionano di più?

"Quando venne annunciata la pedonalizzazione completa di via Pascoli, in diversi storsero la bocca. In verità l’area commerciale funziona, e ci sono continuamente pedoni a passeggio. Per piazza della Resistenza serve il completamento dell’area. Oggi abbiamo negozi che affacciano in una piazza vuota, che su un lato ha fango e campi incolti. E poi c’è piazza Matteotti, per la quale serve un piano vero. La prima a essere ristrutturata, attualmente questa piazza è la più in difficoltà".

Perché?

"Una viabilità non eccezionale, la carenza di parcheggi, alcune decisioni da prendere e mai prese. Per quanto riguarda la semipedonalizzazione in corso, secondo me dobbiamo stare attenti anche a come gira il traffico su piazza della Repubblica". Sull’asse delle piazze però c’è anche un problema di sicurezza, cosa serve ancora?

"Le telecamere le abbiamo, e servono. Ma per risolvere servirebbe un po’ di certezza della pena. Sarebbe un ottimo deterrente per chi delinque". I lavori per il corso pedonale, dovrebbero terminare entro la primavera; con il taglio del nastro, Scandicci avrà una passeggiata unica da piazza della Resistenza, fino a piazza Matteotti. Vedremo se anche il tessuto commerciale sarà in grado di cogliere al volo l’opportunità e se il comune finirà il lavoro adeguando anche piazza Matteotti.

Fabrizio Morviducci