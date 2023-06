Il celebre "Mago di Oz" messo in scena dai bimbi della scuola di teatro

Il Mago di Oz in scena oggi alle 19 al Teatro Cinema della Società Filarmonica "Giuseppe Verdi" di San Donato in Poggio. "La combriccola di Oz" questo il titolo della piece per la regia di Valentina Paoletti e aiuto regia Silvia Sardelli, è frutto di un’originale rielaborazione del celebre romanzo di Lyman Frank Baum, scrittore e produttore cinematografico, e sarà interpretato dalle bambine e dai bambini che hanno frequentato il corso di Teatro Riflesso che si è tenuto nel corso dell’anno 2022-2023.

A dare vita alle avventure di Dorothy nel Chianti saranno Alice Dottori, Gioele Faggioli e Emma Cini, Livia Bottaro, Guido Giannini, Lucia Nelli, Dario Martelli, Alessandro Piattellini, Matilde Stanzione, Alvin Bushati, Dorian Foschini, Emma Franceschini e Giulia Trentanovi. Sul palco ci saranno tutti, Dorothy, il mago di Oz, le streghe, lo spaventapasseri, Totò, l’uomo di latta, il leone, Marionette e Harley. L’iniziativa, ideata e realizzata dall’Associazione Teatro Riflesso, è patrocinata dal Comune di Barberino Tavarnelle. Info e prenotazioni 333 78 11 860.