Il caso Sollicciano. Interrogazione al ministro Nordio: "Carenze croniche"

di Pietro Mecarozzi

Il caso Sollicciano è arrivato a Roma. E lo ha fatto tramite l’interrogazione depositata dal deputato fiorentino del Pd, Federico Gianassi, e sottoscritta da Simona Bonafè e Emiliano Fossi. Il testo presentato al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguarda le condizioni in cui versa il penitenziario fiorentino: "Secondo i dati dell’associazione Antigone, l’istituto mostra, in gran parte delle sezioni, croniche carenze – si legge – dal punto di vista edilizio (infiltrazioni, cedimenti strutturali, umidità, crepe e intonaco cadente) e che in molte celle piove, fa freddo, mancano le luci e anche i sanitari hanno spesso problemi di funzionamento".

Anche i numeri "di tentati suicidi, di atti di autolesionismo e di aggressioni agli agenti di polizia mostrano le evidenti sofferenze della struttura", senza contare il blocco dei lavori e la mancanza di agenti e di personale.

Tutti punti sui quali Gianassi ha costruita il nodo gordiano della sua interrogazione e ha formulato la domanda al ministro Nordio: "Quali iniziative urgenti – si legge ancora – intenda assumere al fine di risolvere le criticità esposte in premessa presenti nel carcere di Sollicciano ed in particolare per garantire una dotazione idonea di agenti di polizia penitenziaria e strutture dignitose per i detenuti presenti". Ieri è stato anche il giorno dell’audizione del capo del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) Giovanni Russo: "Occorre cambiare passo e strategia – commenta Gianassi a margine –. Siamo di fronte ad un grave problema che è frutto dell’idea che aumentando la popolazione carceraria si riducano i problemi di sicurezza. I fatti ci dimostrano invece esattamente il contrario".

Nel frattempo, arriva anche il monito di Ilaria Garosi, membro del gruppo di lavoro sulla psicologia penitenziaria dell’Ordine toscano: "Nelle carceri italiane c’è anche un’emergenza sulla salute mentale – spiega – e in Toscana i contesti più problematici sono le case circondariali di Sollicciano a Firenze e Le Sughere a Livorno". Quanto ai numeri: "Il sovraffollamento dei penitenziari – dice ancora - è un fattore che evidentemente incide in maniera negativa, così come la tipologia delle persone detenute: molti individui già problematici vengono detenuti anziché adeguatamente trattati nelle strutture sanitarie. Parliamo di casi in cui il quadro psicopatologico dovrebbe prevedere soluzioni alternative al carcere". Ci sono, poi, "moltissimi stranieri che vivono una condizione di solitudine maggiore causata dalla non presenza dei familiari e da differenze culturali che rendono complesso l’adattamento alla vita detentiva. E ci sono persone detenute tossicodipendenti che avrebbero necessità di percorsi terapeutici esterni al carcere".