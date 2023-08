Il caso Santo Spirito Il Comune risponde al priore "Eventi concordati con la Curia"

di Antonio Passanese

La denuncia del priore di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano, sull’uso improprio del sagrato della basilica del Brunelleschi e di come quei basamenti in ferro arruginito e cemento non servano più come deterrente ai bivacchi, ieri, è approdata nel Salone de’ Dugento. Durante il Question Time, il consigliere Pd, Mirko Rufilli, ha chiesto lumi all’assessore alla Cultura e vice sindaca Alessia Bettini che, per iscritto, ha spiegato come stiano le cose.

Innanzitutto l’amministrazione ha confermato che i pioli, già dalle prossime settimane, verranno trasformati in fioriere e che lungo il sagrato verranno aumentate le piante per migliorare il decoro e abbellire lo spazio antistante la chiesa. Poi Bettini ha comunicato che è stato deciso di allungare – dal giovedì alla domenica – l’orario di apertura dei bagni della piazza fino alle 3 del mattino così da evitare che il popolo della movida possa utilizzare le strade attorno a Santo Spirito come toilette a cielo aperto. "Con il priore di Santo Spirito c’è sempre stato dialogo e confronto e c’è stato anche quest’anno. Crediamo molto nel riuscire a prevenire con la cultura fenomeni di malamovida e degrado", sottolinea la vicesindaca. Sempre nello specifico su Santo Spirito, l’amministrazione ha fatto sapere che sono state postesedute temporanee (molto criticate dai residenti a dire la verità), così come in piazza santa Croce e piazza Strozzi.

Per quanto riguarda, poi, gli eventi organizzati sul sagrato – e contestati da padre Pagano – l’assessorato alla Cultura specifica che tra le finalità perseguite mediante la rassegna Estate fiorentina, già dal 2019, la giunta Nardella "si è posta quella di contrastare fenomeni di maleducazione e di degrado lesivi della dignità dei sagrati di alcune basiliche fiorentine e del senso civico della città, attraverso la realizzazione di attività culturali, principalmente sotto forma di concerti musicali.Quest’anno sono stati organizzati 6 progetti speciali de “Il mondo in Santo Spirito - rassegna di musiche e parole”, con un investimento da parte dell’amministrazione di 60mila euro e un programma variegato di 45 eventi tra concerti, spettacoli, reading e presentazioni di libri, e che è stato condiviso con la Curia da parte degli organizzatori in fase di stesura".

"Dalla risposta della vicesindaca si capisce bene quale sia l’impegno del Comune per la tutela delcentro, ma si comprende anche quale è la risposta a questo impegno da parte della cittadinanza che vive i luoghi delle iniziative con senso di rispetto per la comunità. Non escludiamo criticità ma pensiamo che siano casi isolati".