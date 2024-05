Il caso Può spendere 1.400 euro al mese. Ma non trova la stanza

Nemmeno un budget di 1.400 euro e un contratto a tempo indeterminato possono bastare per trovare un appartamento a Firenze. Eppure il 45enne che lavora come secondo chef all’"Osteria del Borgo" nel quartiere di San Lorenzo non ha grosse pretese: cerca un’abitazione di circa 60 metri quadri, a Firenze, che possa accogliere sia lui che il figlio, con un budget di 1.400 euro. Ma la ricerca con il passare del tempo è sempre più un miraggio, tanto da fargli perdere la fiducia. La maggior parte delle agenzie immobiliari quando viene a sapere che il 45enne viene dal Bangladesh preferisce prendere la telefonata successiva.

"Sto cercando di aiutarlo ma non appena vengono messi a conoscenza della nazionalità mi dicono: ’I proprietari preferiscono un italiano’ oppure ’Abbiamo già avuto brutte esperienze’. E c’è anche chi ci liquida con un ’Vi faccio sapere’ ma poi nessuno ci fa sapere niente". E’ il racconto di Luigi Papa, il titolare del ristorante "Osteria del Borgo", che in prima persona è impegnato nella ricerca dell’immobile per il 45enne che lavora da due anni nella sua cucina. Eppure l’aiuto chef, nonostante la garanzia di un contratto a tempo indeterminato, un budget comunque importante per un trilocale e l’affidabilità non riesce a trovare un tetto sotto cui vivere.

"Ora sta in una stanza in un appartamento in condivisione per contenere le spese ma vorrebbe una casa tutta sua per poter far arrivare in Italia anche il figlio e dargli così un futuro migliore. Ma è davvero difficile, sono demoralizzato. Anche io tra disdette di appuntamenti e telefonate andate a vuoto sto perdendo la speranza".

Papa, originario di Torino ma fiorentino di adozione, è rammaricato: "Non mi piace parlare di razzismo però non c’è nessun motivo per cui un proprietario non voglia affittare un immobile a un uomo che lavora, con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio tutto suo. A mio avviso, bisognerebbe fare una distinzione tra chi rispetta le regole e chi no e basta".

Una incessante ricerca di un tetto che è cominciata circa un anno senza portare a nessun risultato. Ancora oggi, infatti, il titolare e il dipendente sono alla ricerca di 60 metri quadri: "Non solo ce ne sono veramente pochi di immobili destinati ad affitti residenziali e quando ci sono hanno canoni mensili folli o intoppi di varia natura ma quelle volte che abbiamo chiamato, perché un annuncio ci sembrava in linea con le esigenze, non siamo riusciti a prendere nemmeno un appuntamento - sottolinea Papa -. Sette agenzie su dieci non hanno nemmeno voluto approfondire la nostra richiesta, in tre ci hanno concesso comunque una visita per poi richiamarci subito dopo e dirci: "Ci dispiace, i proprietari preferiscono italiani. Il tutto con una sfrontatezza raccapricciante, senza usare nessun giro di parole".

Infine, il ristoratore conclude: "Tra le tante scuse usate per non concedere in affitto l’appartamento anche una novità: all’intestatario del canone viene richiesto come garanzia un immobile di proprietà in un’altra città".

Una vera beffa, che si aggiunge all’amarezza di non riuscire a trovare una sistemazione per chi ha tutte le carte in regola. Con l’ombra di una vena razzista che non conforta assolutamente, visto che accade in una città dedita all’accoglienza come Firenze.

Rosella Conte