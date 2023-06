Il caso Pipitone Lacrime e solidarietà della mamma di Denise "È un dolore lacerante"

di Pietro Mecarozzi

È un dolore che non si spiega. Una sensazione paralizzante, un’apnea dalla quale non si riemerge. Katherine Alvarez, la madre di Kata, la bambina di cinque anni di origine peruviane sparita da circa 72 ore, sta vivendo il suo incubo peggiore. Un incubo che nessuno può capire, se non chi l’ha vissuto sulla propria pelle. Come nel caso di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone sparita da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. La bambina scomparve mentre si trovava nei pressi della casa della nonna materna, e dopo anni di processi, falsi avvistamenti e dinamiche ancora da chiarire, rimane ad oggi uno dei grandi misteri del nostro Paese. Piera, da circa diciannove anni, continua a portare avanti la sua battaglia nella speranza di poter riabbracciare, prima o poi, la figlia.

Denise aveva quasi quattro anni, Kata ne ha cinque. Storie tragicamente molto simili, che l’hanno spinta a fare un appello affinché tutti i cittadini di Firenze diano il proprio contributo nelle ricerche.

"La storia di Kata mi ha riportato alla mia Denise, a quei giorni di disperazione. Quel volto e quel sorriso riaprono in me una ferita mai guarita. Mi sono quindi immedesimata nella mamma e quel messaggio di solidarietà è uscito d’istinto. Capisco il suo dolore, anche se ogni caso è unico e ha dietro contesti che possono essere diversi. Ma lo strazio che provoca perdere la propria bambina in questo modo, dall’oggi al domani, è devastante, e nessun genitore dovrebbe conoscerlo".

Cosa prova una madre in queste circostanze?

"Smarrimento e confusione. Sono le prime sensazioni: non riesci a capire dove realmente può essere tua figlia. A questo si aggiunge un dolore lancinante. Perciò alla famiglia auguro con tutta me stessa che la macchina organizzativa delle forze dell’ordine sia abbastanza veloce da individuare che cos’è accaduto e quindi da ritrovare la piccola Kata".

Sono passati tre giorni dalla scomparsa della bambina. È tanto tempo.

"Sì, sono tante ore. Più passa il tempo e più diventa difficile. La speranza, però, deve esserci sempre: non conosciamo ancora la dinamica precisa dei fatti, la bimba può essere trovata ancora viva. Adesso è tutto nelle mani delle forze inquirenti, che devono essere veloci quanto scrupolosi a esaminare affondo ogni traccia possibile. Ovvero tutto il contrario di quello che è successo con la mia Denise".

Si spieghi meglio.

"Le ricerche sono state approssimative, le indagini sono state svolte da persone volenterose ma impreparate. Mi auguro che non accada lo stesso per Kata".

Ha un messaggio per la madre?

"In questo momento, mi creda, Kathrina sarà più confusa che mai. Tutto quello che gli si può dire in questa fase è superfluo. Lei vuole solo riabbracciare la sua bambina, come del resto vorrei fare anch’io. Quindi posso solamente rinnovare la mia vicinanza a lei e a tutta la sua famiglia, e le auguro che questo incubo possa finire il prima possibile".