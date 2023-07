Il caso minori a Firenze: le prefetture bussano ai Comuni

di Lisa Ciardi

L’ultimo a far parlare di sé è stato il centro di Scandicci, gestito da una cooperativa per conto del Comune di Firenze e smantellato dopo una rissa con feriti in strada. Ma quello dei minori non accompagnati è da tempo un problema esplosivo, fra denunce, scontri con coetanei, lamentele dei vicini e difficoltà dei Comuni. Un’emergenza che rischia di aggravarsi visto che in questi giorni sono arrivate, ad alcuni municipi toscani, richieste di ospitare ulteriori gruppi, per alleggerire gli hotspot del Sud Italia.

"È la prima volta che succede in questi termini – spiega il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni – ovvero non con l’arrivo individuale di un minore, ma con una richiesta del Ministero ai Comuni, attraverso le prefetture. Solo nell’ultima settimana, a Prato, sono stati mandati 10 ragazzi, rispetto ai 45 che già gestivamo". Ad allarmarsi ancor più è il Comune di Firenze, che accoglie più della metà dei minori non accompagnati di tutta la Regione: 450 su circa 800.

"Deve essere chiaro che più di così non possiamo fare – spiega l’assessora al welfare, Sara Funaro –. Questi ragazzi hanno bisogno di servizi, psicologi, educatori... Di fronte a numeri così alti la difficoltà è enorme. Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti: il sistema Fami, con 50 posti, gestito col Ministero; il Sai con altri 150 e poi gruppi appartamento e comunità educative. In qualche caso emergenziale ricorriamo anche ai Cas, in accordo con la prefettura. Per accogliere davvero serve una redistribuzione regionale dei minori, che non possono ricadere solo sulle grandi città solo perché è qui che si presentano".

Ma come arrivano questi ragazzi? "Raggiungono Firenze o le altre città autonomamente – spiega Funaro – e si presentano alla municipale. A quel punto scatta l’accoglienza". Nel 60% dei casi vengono dal Kosovo o dall’Albania, nel 40% dal Maghreb, con una minoranza da Pakistan, Mali e Costa d’Avorio. Hanno fra i 15 e i 17 anni e a volte scappano dai centri che li ospitano all’arrivo in Italia. A rendere ancora più complessa l’accoglienza: i disagi manifestati da alcuni minori.

"Più o meno il 5% ha problemi di salute mentale, dipendenza o devianza, mentre un altro 5% manifesta primi segnali in questo senso – spiega ancora l’assessora –. Gli operatori ci dicono di faticare a farli entrare in percorsi educativi e d’inclusione, ma anche nell’assistenza sanitaria. I numeri alti non aiutano, eppure siamo sovraccarichi e nessuno ci ascolta: anzi la gestione è sempre più caotica".