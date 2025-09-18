Il caso in tribunale. Randagi, stalli e staffette. Affari sui cani abbandonati

di Stefano BrogioniFIRENZEIn una casa alla Rufina ospitavano una ventina di cani, tra cuccioli ed esemplari adulti. Ma oltre a un processo per maltrattamenti agli animali, a carico di due donne, sullo sfondo di questa storia approdata dinanzi al tribunale di Firenze c’è una zona grigia di un mercato di animali abbandonati.

Sono randagi da salvare, ma che dall’esigenza morale e sociale di strapparli dalla strada, diventano una forma di business, seppur ’povero’, in assenza però di condizioni adeguate.

I fatti contestati alle due donne (difese dagli avvocati Elisa Baldocci ed Eleonora Cassi) “esplosero“ nel maggio dell’anno scorso. Secondo quello che hanno testimoniato alcune vicine di casa all’udienza che si è tenuta martedì scorso davanti al giudice, dottoressa Giordano, gli animali erano custoditi tutti assieme, ammassati in un appartamento di piccole dimensioni, in una stanza al buio, tra sporcizia e i loro stessi escrementi. Secondo una testimone, una delle due donne usava anche un bastone per “domarli“.

I latrati e i cattivi odori arrivavano alle case vicine. Qualcuno aveva segnalato la situazione ai carabinieri forestali, ma fu per caso, come emerso nel dibattimento, che la situazione venne scoperta da una guardia zoofila. Recatasi nella vesta di volontaria Enpa, assieme a una collega, con l’intento di dare una mano alla cura degli animali, si trovò davanti, ha riferito, a una situazione inaffrontabile.

Con il sequestro dei cani (quelli che non hanno trovato sinora adozione si trovano nel canile di Cavriglia) si misero in moto anche gli accertamenti su ogni esemplare. Alcuni erano ancora sprovvisti del microchip e le indagini hanno fatto emergere che i cani erano arrivati con le cosiddette “staffette“ dal Sud, in particolare dalla regione Campania, dove il randagismo raggiunge livelli di massima allerta.

Le staffette - ovvero volontari che trasportano i randagi verso nuovi proprietari - diventano quasi fondamentali per fronteggiare la situazione al sud, ma anche un’occasione di business per chi, come nel caso delle due donne sotto processo, si fa mandare un carico di cani per poi piazzarli a chi gli adotta, in cambio di un rimborso (che varia da 50 a 100 euro) per le spese sostenute. Ma nell’attesa verso un nuovo padrone, gli animali “salvati“ vivono in condizioni inadatte, se non addirittura dannose: all’arrivo al canile di Cavriglia, è stato riferito ancora in udienza, alcuni cagnolini presentavano problemi agli arti.