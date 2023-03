Il caso di Impruneta La verità dalle indagini "La violentarono a turno lei non poteva difendersi"

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Sesso a turno con la turista ubriaca e sotto l’effetto di cocaina dentro il locale, dopo l’orario di chiusura. E uno che filma e invia agli amici il filmato di quella che, per la procura di Firenze, è stata una violenza sessuale di gruppo.

Così, al termine delle indagini, la procura di Firenze ha ricostruito quello che sarebbe accaduto, nella notte tra il 29 e il 30 luglio dell’anno scorso, in un ristorante del centro dell’Impruneta. In quattro uomini, tra i 26 e i 46 anni, tra cui il titolare del locale, rischiano il processo. A puntellare l’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Beatrice Giunti, anche un’analisi degli smartphone, sequestrati dai carabinieri dopo la denuncia della donna - una turista canadese 40enne in vacanza da sola in Toscana -, e una perizia dna.

Due dei quattro indagati, secondo quanto accertato dalle indagini, avrebbero avuto un approccio con la 40enne, alla presenza degli altri due amici, uno dei quali impegnato a riprendere la scena con lo smartphone.

Il filmato acquisito agli atti, che oltre a contribuire alla ricostruzione di ciò che sarebbe accaduto , costituisce un capo d’imputazione a parte rispetto al presunto stupro di gruppo: il revenge porn, ovvero la diffusione di "immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate".

Ma gli avvocati difensori (Marco Giglioli, Federico Nacci, Tiziano Veltri, Valter Cassola e Arianna Nocentini) promettono battaglia in vista dell’udienza dinanzi al gip, il prossimo passaggio dopo la notifica dell’avviso di conclusione dell’indagini.

Punteranno a contestare che la donna non si trovava in "condizioni di inferiorità fisica e psichica", come invece ipotizza la procura.

Ma per avere sesso, sostiene ancora il pubblico ministero, gli indagati avrebbero cagionato anche lesioni (giudicate guaribili in cinque giorni) alla presunta vittima di violenza sessuale.