Pier Francesco De Robertis
Firenze
CronacaIl caso Del Regno al capolinea. Archiviata l’inchiesta sul manager
18 set 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
Il caso Del Regno al capolinea. Archiviata l’inchiesta sul manager

Chiuso il fascicolo grossetano a carico del segretario generale del Comune. Resta aperta l’indagine Hidden Partner. .

Vincenzo Del Regno,. segretario generale del Comune di Impruneta

di Manuela PlastinaViene archiviata anche l’inchiesta grossetana contro Vincenzo Del Regno, attuale segretario generale del Comune di Impruneta, ruolo che aveva già rivestito al Comune di Siena e di Follonica. Era anche magistrato della Corte dei Conti della Toscana, ruolo da cui si è dimesso proprio in seguito a un iter giudiziario che va avanti dal 2019 quando gli fu contestato di aver richiesto a un geometra comunale di Follonica l’acquisizione di documentazione catastale e la predisposizione di una pratica relativa a un garage di sua proprietà nel territorio comunale. In cambio – diceva l’accusa – avrebbe fornito domande e risposte e ulteriori agevolazioni relative a esami universitari della facoltà in cui era docente a contratto.

Niente di tutto questo è accaduto, hanno dimostrato gli avvocati sia del geometra che di Del Regno: non c’è stata alcuna contropartita e il segretario intendeva pagare la consulenza. Tutto era nato da intercettazioni telefoniche nell’ambito di un procedimento diverso, ma il Gip di Grosseto ha verificato che non c’è stato alcun illecito e ha chiesto l’archiviazione della causa di Follonica.

Nel 2023 è stato chiuso un altro caso a carico di Del Regno a Siena, riguardo un presunto abuso con la complicità di un agente di polizia municipale per poter entrare nella Ztl della città del Palio: archiviato anche questo. Resta aperta a suo carico solo l’inchiesta Hidden Partner sempre di Siena, procedimento che dal 2018 lo vede accusato di corruzione impropria per una procedura per il locale Giubbe Rosse. Ma Del Regno e i suoi avvocati sono sicuri dell’assoluzione perché il professionista "non c’entra niente con la vicenda". E aspettano l’archiviazione anche di questo atto.

