"Il Cartonificio Fiorentino chiude". Annuncio choc, lavoratori a casa

Lo storico stabilimento del Cartonificio fiorentino chiude, con la produzione spostata totalmente nel polo di Pro Gest ad Altopascio. Decisione che fa scattare lo sciopero dei lavoratori fissato per il prossimo martedì. L’ufficializzazione da parte della proprietà di voler chiudere la sede di viale Ariosto per puntare su un unico stabilimento, è arrivata durante l’incontro informativo con le strutture nazionali dei sindacati di categoria, previsto dal Contratto nazionale di settore sull’andamento del gruppo Pro-Gest. Una doccia fredda, anche se non del tutto inaspettata visti i precedenti, per i circa cento addetti del Cartonificio ai quali non sono state fornite, al momento, informazioni certe su tempi e modalità né soprattutto sul mantenimento dei livelli occupazionali per chi accettasse il trasferimento.

Due giorni fa, in un clima di comprensibile preoccupazione, i lavoratori si sono riuniti in assemblee dalle quali è emerso lo sconcerto per il comportamento del gruppo Pro Gest che avrebbe disatteso gli impegni presi nell’accordo con i sindacati del 29 giugno 2022, nel palazzo comunale di Sesto. Dopo una seduta fiume alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi, del consigliere per il lavoro del presidente della Regione Valerio Fabiani e dei rappresentanti della Pro Gest, la proprietà del Cartonificio si era impegnata ad una moratoria sino a fine 2024 per il mantenimento dello stabilimento sul territorio e a procedere, in questo lasso di tempo, "d’intesa con Regione, sindacati e Comune a una attività di ricerca mirata e ad una ricognizione approfondita delle aree edificabili per finalità produttive dell’hinterland fiorentino e zone limitrofe".

L’obiettivo era quello di poter individuare, se non a Sesto almeno nei Comuni limitrofi, una sede adeguata in grado di prendere il posto di quella di viale Ariosto, oggi in un’area che, con il tempo, è diventata densamente abitata. Molti dei lavoratori in forza a Sesto, infatti, non avrebbero potuto trasferirsi ad Altopascio e per loro il ventilato trasferimento sarebbe stato in pratica, un licenziamento. La ricerca annunciata e prevista nell’accordo, però, in realtà non sarebbe stata fatta a detta dei sindacati.

Da mesi poi gli stessi sindacati chiedevano un incontro in sede istituzionale per fare il punto della situazione ma – sostengono la Rsu Pro-Gest di Sesto Fiorentino, le Segreterie Slc Cgil Area Vasta e Fistel Cisl Toscana – "l’azienda ad oggi non ha dato disponibilità a tale confronto, disattendendo nei fatti l’intero impianto dell’accordo sottoscritto". Visti gli ultimi eventi ed una situazione che appare particolarmente grave i sindacati e la Rsu hanno avanzato richiesta all’Unità di crisi della Regione di convocare con urgenza le parti.

Dopo l’annuncio choc della chiusura della sede sestese la Rsu aziendale ha proclamato lo stato di agitazione con un primo sciopero il 17 ottobre dalle 11 alle 13 turno di mattina e dalle 14,30 alle 16,30 turno di pomeriggio e giornalieri. Dalle 14,30 alle 16,30 i lavoratori saranno in presidio di fronte ai cancelli dell’azienda.

Solidale con i lavoratori il sindaco sestese Lorenzo Falchi: "Siamo in contatto con la Regione, le Rsu e le organizzazioni sindacali di cui condividiamo la preoccupazione. È stata richiesta la convocazione del tavolo di crisi alla luce delle voci di chiusura dello stabilimento. È passato più di un anno dall’accordo con la proprietà che si è impegnata a valutare altre localizzazioni in zona. Ad oggi non abbiamo avuto riscontri in questo senso, destando comprensibilmente allarme".