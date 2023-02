Il Carnevale Un’occasione da sfruttare

Riccardo

Tarantoli *

Si parla spesso del ruolo internazionale di Firenze, una vocazione “naturale” per una capitale della cultura e del turismo. Meno spesso ci si sofferma sulla capacità del territorio di offrire al visitatore, oltre che al fiorentino, un programma di intrattenimento serale e notturno degno di un paragone con l’estero. Le notti di New York, Londra e Parigi possono forse spaventare per le dimensioni di quelle metropoli, ma è indubbio che Firenze si collochi al di sopra della media europea. Come aspettative s’intende. Allora prendo spunto dalla mancanza di un Carnevale degno di nota, se si esclude una bella parata che pochi anni fa donò gratuitamente a tutti un pomeriggio di festa. Possibile mi domando, che nella città dove Lorenzo il Magnifico di fatto ha “inventato” questa festa non ci sia una capacità di attrazione per i turisti, peraltro in un periodo di bassa stagione? Possibile che le feste più belle siano a Venezia, dove il privato è riuscito a creare esperienze come il Ballo del Doge, potendo far affidamento a rapporti condivisi con le istituzioni e la burocrazia senza troppi lacci e lacciuoli? Un anno fa, circa, io stesso ho provato a organizzare una cena in piazza (gratuita) per il compleanno del mio locale ma per un motivo o per un altro non è stato possibile: avrei voluto invitare i residenti e gli operatori della notte. Alla fine l’ho fatto nel mio locale. Dobbiamo superare il confine di diffidenza che spesso accompagna le iniziative notturne. Non può esserci coprifuoco in una città che si professa internazionale. Lo scrivo partendo dalla mia esperienza a Barcellona così come dal convegno mondiale dei locali. Serve un coordinamento, una collaborazione con la prefettura e le forze dell’ordine, con le istituzioni. Ma serve uno sforzo comune per rendere Firenze una città all’altezza dell’offerta estera.

* Presidente provinciale Silb Confcommercio Firenze