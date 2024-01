Il cardinal Simoni. Faro di libertà

Il 25 dicembre scorso il cardinale Giuseppe Betori ha voluto che la messa in Santa Maria del Fiore fosse presieduta dal cardinale Ernest Simoni, nato 95 anni fa in un piccolo paese dell’Albania oggi in diocesi di Scutari. Nella notte di Natale del 1963 il cardinale Simoni fu arrestato dalla polizia politica albanese. Aveva 35 anni. Iniziò un lungo martirio: imprigionato con la proibizione di avere rapporti con i propri fedeli dopo una lunga detenzione negli ultimi anni la pena fu commutata in lavori forzati nelle miniere dell’Albania e nelle fogne urbane. Il regime albanese di Enver Hoxha non voleva semplicemente punirlo voleva umiliarlo nella sua dignità di uomo e di sacerdote di Cristo. Il regime comunista prima staliniano e poi maoista voleva cambiare radicalmente il popolo albanese sul piano antropologico, culturale e religioso. Inutile dire che fu un fallimento totale.

Nel 2016, quando l’Albania era ormai stata liberata dal comunismo, Papa Francesco nominò don Ernest Simoni Cardinale Diacono con il titolo di Santa Maria della Scala. Papa Francesco aveva conosciuto poco prima di questa nomina don Simoni durante una sua visita apostolica nel piccolo paese balcanico. Il vescovo di Roma inserendo questo prete albanese che aveva sofferto così duramente per rimanere fedele alla sua missione sacerdotale volle premiare il coraggio di un uomo che non ha voluto piegare la testa di fronte alla violenza politica e alle prepotenze e alle umiliazioni personali. Don Ernest Simoni ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un faro di dignità e di libertà rarissimo. Ritiratosi a Firenze il cardinale Betori ha nominato il cardinale albanese Canonico onorario della Cattedrale di Santa Maria del Fiore assegnandoli un appartamento in piazza del Duomo dove egli vive con alcuni parenti. Il cardinale Simoni è un uomo umile che per il Corpus domini va in processione con la talare rossa simbolo della sua dignità cardinalizia insieme ai canonici del Duomo. Egli Non si sente solo membro del sacro Collegio ma ancora oggi un sacerdote tra i sacerdoti.