Il caos Ora Campi torna in campo "Venite da noi, qui si può fare"

Lo stadio della Fiorentina infiamma la campagna elettorale a Campi e riapre il derby politico tra la città e la provincia. Se il candidato a sindaco di Campi, Riccardo Nucciotti – sostenuto dalla civica "Nucciotti Sindaco" – appena due giorni fa aveva chiesto di "riprendere in mano la partita dello stadio" riproponendo l’area di viale Allende a Campi e sottolineando gli aspetti positivi per Campi – "arriverebbero investimenti, lavoro e infrastrutture" – e per la stessa società gigliata, ieri è subito arrivata la replica dell’ex sindaco di Campi, ora deputato dem e segretario regionale del Pd Emiliano Fossi. "Campi è ancora opzione credibile per la Fiorentina? Credo che la strada sia tracciata. Questa ipotesi è sempre stata disponibile ed è questo l’atteggiamento che abbiamo sempre tenuto come amministrazione: essere disponibili qualora la questione stadio non fosse risolta nel capoluogo. Una volta che l’amministrazione fiorentina ha individuato la strada della ristrutturazione del Franchi, è chiaro che la priorità sia giustamente quella" dice Fossi a Lady Radio. Secondo Nucciotti le parole dell’ex sindaco campigiano non vanno "nella direzione dell’interesse della MetroCittà e della nostra città. Sarebbe una scelta seria del nostro Comune e soprattutto della società viola". Se sarà eletto, "uno dei primi atti che porterei all’attenzione del consiglio comunale riguarderebbe la variante urbanistica della zona di Villa Montalvo". Anche il candidato sindaco Antonio Montelatici (sostenuto da FdI e dalla civica ’Campi Domani’) spinge per il nuovo stadio viola a Campi. "E’ il posto migliore per realizzarlo" dice spiegando che "da qualche settimana stiamo studiando i vari aspetti, comprese viabilità, mobilità e infrastrutture. Per Campi sarebbe una grande opportunità".

Barbara Berti