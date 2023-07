"Il cantiere massacra il nostro sonno" Proteste e rabbia contro i lavori Rfi

di Sandra Nistri

Il riposo notturno, in particolare in queste giornate di caldo asfissiante, dovrebbe essere garantito, ma per i residenti di Quinto Basso a ridosso della stazione di Firenze Castello, non è così. Da tempo, denunciano i cittadini riuniti in un informale comitato di quartiere, chi abita in alcune strade più vicine ai binari è costretto a sopportare "la rumorosità, le polveri, i macchinari maleodoranti e il disagio di vivere nello stesso bacino scelto da Rfi come cantieredeposito per i propri lavori". Ultimamente però – scrivono i rappresentanti del comitato in una comunicazione inviata a Rete ferroviara italiana oltre che al sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e al presidente della Regione Giani e corredata di una serie di video eloquenti – si sarebbe oltrepassato il limite. "I macchinari – si legge – restano accesi tutta la notte, emettendo odori nocivi per la salute di noi che viviamo qui vicino; spesso il macchinario è acceso mentre gli operai sono riuniti da un’altra parte per la pausa (più che lecita), i lavori rumorosi non vengono riservati a una fascia oraria diurna ma vengono posti in essere a notte fonda e la mattina presto, i fischi delle locomotive sono fortissimi, continuativi, scambi di fischi tra locomotori che svegliano nel cuore della notte adulti e bambini". Impossibile tenere aperte le finestre e, per chi non ha l’aria condizionata, la sensazione concreta è di essere ostaggio nella propria abitazione. I residenti chiedono ai destinatari della missiva di intervenire "affinché Rfi controlli che i rumori molesti non vengano prodotti almeno nella fascia oraria da mezzanotte alle 7. Chiediamo inoltre che venga posta in essere una analisi della nocività delle polveri di ferro e non solo che respiriamo giorno e notte, dei gas di scarico che le rincalzatrici producono ininterrottamente la notte, e non da ultimo dell’inquinamento acustico prodotto".

La comunicazione, inviata nei giorni scorsi via mail, ha già ottenuto la risposta del sindaco Falchi che, dopo essersi attivato con Rfi, ha fatto sapere che l’azienda prolungherà i lavori ed effettuerà le operazioni più rumorose in orario diurno limitando alla notte la movimentazione del pietrisco che non può essere riprogrammata e che comunque, secondo i tecnici Rfi, rappresenterebbe "la lavorazione meno impattante dal punto di vista acustico". Tesi questa non sposata dal comitato per il quale la movimentazione del pietrisco attraverso un escavatore rappresenta un’operazione molto rumorosa e insostenibile di notte.