Il campo di baseball nel mirino dei malviventi

di Sandra Nistri

Ennesima incursione dei ‘soliti ignoti’ nei locali dell’impianto di baseball in viale Togliatti gestito dalla "Polisportiva Padule baseball" che, negli ultimi mesi, è stato più volte preso di mira. L’episodio si è verificato nella notte fra venerdì e sabato: stando alla ricostruzione gli autori del reato hanno tagliato la rete di recinzione sul lato dei giardini retrostanti, per poi forzare con un piede di porco la porta dell’ufficio, e non riuscendoci hanno rotto il vetro della porta: evidentemente, nel tentativo, qualcuno si è anche ferito viste le macchie di sangue ben visibili lasciate. Una volta all’interno hanno rovistato nei locali magazzino e spogliatoio rovesciando cassetti e mobili ma senza portare via niente: l’unica cosa che potrebbe essere stata sottratta è un paio di scarpe.

Nei locali non erano presenti però soldi né valori di alcun tipo e anche per questo il bottino è stato davvero magro. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dalla società, sono intervenuti i carabinieri con un sopralluogo effettuato dall’aliquota operativa del Norm di Signa. Le indagini per scoprire i responsabili sono in corso da parte dei carabinieri di Sesto.

Quello di ieri, però, è solo l’ultimo episodio registrato al campo di baseball di Padule con l’esasperazione di chi lo frequenta e gestisce che sta crescendo: "Da agosto scorso – spiega il presidente della Polisportiva Padule Baseball Romano Becchi – sono state almeno cinque le incursioni che abbiamo subìto e denunciato ma ci sono stati anche vari episodi di minore entità. In un caso, tra l’altro, sono stati portati via due vecchi computer che per noi erano comunque importanti. Non sono mai state sottratte cose di valore, perché chiaramente non teniamo soldi dentro gli uffici, quindi non capiamo perché ci sia questo accanimento nei nostri confronti se non per farci un dispetto, che non comprendiamo. Fra l’altro, in alcune occasioni, è accaduto che le persone entrate di notte nell’impianto abbiano anche usufruito del bar facendosi tranquillamente un caffè o uno spritz".

Se il bottino dei malfattori è stato magro non altrettanto si può dire del computo dei danni da parte della società: "Per riparare e poi sostituire la griglia del bar – prosegue il presidente Becchi – abbiamo speso oltre mille euro e anche stavolta dovremmo accollarci il ripristino della porta impiegando risorse che, per una società sportiva come la nostra, sono fondamentali. Non è possibile andare avanti così, occorre pensare a delle soluzioni".

Una, secondo Becchi, potrebbe essere l’installazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un sistema di videosorveglianza sulla parte dei giardini, che è meno illuminata rispetto a viale Togliatti: "Il viale – dice infatti il presidente – è molto battuto e anche maggiormente illuminato, quindi sicuramente chi prova a entrare nei nostri locali non lo fa da quel lato. Le telecamere poste sul retro potrebbero rappresentare un deterrente per chi intende compiere un reato e potrebbero contribuire a migliorare la situazione in una zona come quella di Padule che, proprio davanti al nostro campo, ha anche un asilo e che rappresenta un quartiere particolare".