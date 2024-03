Il Cammino del Leone. Alla scoperta della cultura giapponese

Il Teatro Reims di Firenze epicentro di un evento senza precedenti: stasera (ore 21) il palcoscenico si trasformerà in un ponte verso il Giappone antico e moderno con lo spettacolo "Il Cammino del Leone" del gruppo Sayuri Shindo, affiliato al Kikai Dojo. Attraverso la combinazione di Kata e Bunkai musicati, il gruppo offre uno spettacolo unico che fonde la realtà delle arti marziali con la spettacolarità della musica e della danza. "Il Cammino del Leone" si propone di essere più di uno spettacolo, è un viaggio emozionante attraverso la cultura giapponese, sia antica che contemporanea. Lo spettacolo promette di essere una vera e propria esperienza sensoriale, con composizioni originali e brani tradizionali che rievocano le radici della cultura giapponese. Sayuri Shindo e il suo gruppo portano in scena non solo uno spettacolo, ma un’opportunità di connettersi con una tradizione millenaria attraverso gli occhi e le orecchie dell’arte contemporanea.