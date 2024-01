Il calendario dell’esercito 2024 dedicato al passato e al presente. Il saluto del generale Panizzi

La presentazione del calendario dell’Esercito è ormai tradizione nell’agenda dell’Istituto geografico militare di Firenze. E ieri l’evento è stato ospitato dal presidente della Regione Eugenio Giani nella sala della presidenza, in palazzo Strozzi Sacrati. Con il governatore della Toscana, erano presenti il comandante del Geografico militare, generale Massimo Panizzi e il professor Zeffiro Ciuffoletti. La presentazione è stata seguita, in presenza, dagli studenti del quinto anno dell’Istituto Salvemini d’Aosta di Firenze e, via webinar, da altri 10 istituti di istruzione superiore delle Province di Livorno, Siena, Massa Carrara e Arezzo. Ad allietare l’evento, le melodie di un quartetto di violoncelli e di un trombettista del Conservatorio di Musica ‘Luigi Cherubini’.