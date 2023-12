Il calendario del Comune. Ecco dove ritirarlo

In distribuzione il Calendario 2024 realizzato dal Comune: può essere ritirato, gratuitamente, al centralino e allo Sportello del cittadino, alla Biblioteca Civica (in foto), alla sede dell’Associazione turistica, ai circoli a Le Croci, Legri e Carraia; alla Casa della Salute e alle farmacie I Gigli, a Settimello e a Carraia. Ogni anno il tema scelto è diverso: per il 2024 l’Amministrazione ha deciso di raccontare i luoghi pubblici e significativi attraverso gli spettacoli, le feste, le iniziative e le commemorazioni che li animano. Nelle immagini si vedono così le strade del borgo di Calenzano Alto durante il festival delle arti di strada Lunaria, le sale della biblioteca CiviCa, la Calvana, i cui sentieri sono stati fotografati durante una passeggiata guidata all’interno della rassegna Passo Passo; e molti altri luoghi del paese.