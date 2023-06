Il calcio storico per aiutare il prossimo Pronti a scendere in campo per l’Associazione Tumori Toscana

Una sfida dove a vincere sarà la solidarietà. È quella che si giocherà domani alle 18, quando gli ex calcianti dell’Associazione 50 Minuti scenderanno in piazza Santa Croce per una partita di calcio storico a favore dell’Associazione tumori toscana. Dopo la partita dell’Assedio disputata a febbraio sempre a favore di Att, i calcianti replicano. Magnifico Messere della partita sarà Roberto Pedullà, allenatore di rugby e di calcio storico. Leggiadra Madonna sarà invece Caterina Bellandi - Zia Caterina- che da anni con il suo taxi Milano 25 accompagna i bambini in ospedale per le terapie.