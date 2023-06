Il calcio storico dà l’ispirazione per un terno

Roberto

Fancelli

Termina oggi la scuola in Toscana, suonerà per quest’anno scolastico l’ultima campanella, poi gli studenti potranno rompere le righe e meritarsi il riposo e lo svago estivo. Un grande in bocco al lupo a tutti i maturandi che dovranno invece impegnarsi e studiare ancora per qualche altra settimana ed affrontare l’esame di maturità. A Firenze il fine settimana vedrà l’inizio del Calcio Storico con le semifinali nelle quali si affronteranno i Bianchi di Santo spirito contro gli Azzurri di Santa Croce e i Verdi di San Giovanni contro i Rossi di Santa Maria Novella. Una tradizione ancora ad oggi molto cara a tifosi e calcianti che affonda le sue origini nella storia: “La tradizione non si può ereditare, e chi la vuole deve conquistarla con grande fatica“ ( Thomas Stearns Eliot ). Proviamo la fortuna giocando questi numeri per tre estrazioni:: 27 - 1 - 73. L’OROSCOPO: Ariete 31 33, Toro 53 66, Gemelli 65 69, Cancro 1 4, Leone 36 38, Vergine 9 90, Bilancia 16 17, Scorpione 45 81, Sagittario 8 90, Capricorno 16 81, Acquario 40 79, Pesci 36 83.

I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 58 64 84 da giocare a Palermo e tutte le ruote.

TERNI dei nomi di persona. Diana 14 2 66, Emanuela 27 9 36, Fiammetta 7 41 82, Graziana 2 4 86, Gelsomina 41 5 46, Manuela 46 2 61, Silvia 69 18 28, Emilio 60 13 41, Emanuele 70 17 35, Ferruccio 53 8 61, Geremia 4 47 10, Graziana 46 17 16, Guido 12 19 77, Renzo 83 41 46. L’AFORISMA della settimana scelto da MARIO. “Ho viaggiato in lungo in largo alla ricerca dei tesori che la vita poteva offrirmi, mi sono fermato a contemplare una goccia di rugiada appoggiata in un filo d’erba, e vi ho trovato l’infinito” (Stephen Littleword) : 11 - 3 – 90.