Il calcio e la dura vita delle donne afghane Fuggite dalla loro terra, accolte a Firenze

Pensando alla pace e alla parità di genere, ci siamo interessati alla vicenda delle ragazze afghane a cui i talebani avevano vietato di giocare a calcio e che quindi sono state costrette a scappare con il loro allenatore. Così abbiamo incontrato Silvia Ricchieri (foto) della ong Cospe che ne ha seguito la storia per 4 anni in Afghanistan.

Cosa pensavano i genitori che le loro figlie giocavano a calcio?

"I genitori si fidavano delle loro figlie e del loro mister perchè i talebani erano minoranza; la maggior parte dei padri amava le proprie figlie e non era in grado di maltrattarle o addirittura massacrarle, come invece successe da parte dei talebani dopo che ebbero preso il potere".

Vorrebbero tornare in Afghanistan?

"Sì, perchè alcune di loro hanno lasciato la famiglia là, se potessero tornerebbero, ma non potranno farlo molto presto dato che l’Europa non sta facendo niente per aiutarle".

Cos’è per loro il calcio?

"È un’opportunità per stare con le altre ragazze e per fare sport, ma soprattutto per divertirsi anche se per farlo dovevano indossare il velo. Adesso le ragazze possono continuare a giocare a calcio a Firenze dove sono state ospitate grazie al progetto Cospe".