Il buon samaritano che non dimenticherò

Un piccolo gesto, con un grande significato.

E’ la storia di Roberto Giovannoni,

che dopo essere caduto in via Panciatichi,

vicino alla fermata dell’autobus, è stato soccorso

da un passante. Al quale adesso vuole dire grazie. "Sono accidentalmente caduto per terra sbattendo violentemente il viso. Quando ho tentato di rialzarmi, mi sono reso conto di essere una maschera di sangue. E’ a questo punto che questo signore si è preso cura

di me. Mi ha condotto a un vicino ambulatorio medico. Non so altro di lui, ma posso dire che ho vissuto l’esperienza della parabola del buon samaritano.

Quindi voglio ringraziarlo ancora,

e se mi legge anche conoscerlo"