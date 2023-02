Il buon esempio della Molinense Tutti in campo contro le violenze

Bella iniziativa della Molinense, guidata dal presidente Mattia Canestri, per sensibilizzare il mondo calcistico e sportivo contro la violenza di ogni genere. Nello scorso fine settimana dirigenti, allenatori e calciatori sono scesi in campo con un chiaro segno di colore rosso sul volto, ricevendo applausi, e i complimenti da Comune e Federcalcio. La società di Molino del Piano è presente in tutte le categorie giovanili e svolge la scuola calcio insieme alle Sieci. Un vero miracolo di aggregazione per un piccolo borgo dove è grande la passione per il calcio e l’attenzione all’aspetto umano ed educativo dei ragazzi nel rispetto delle regole e dell’avversario.

"La Molinense - afferma Canestri - rafforza l’impegno contro la violenza. Il colore rosso è simbolo universale di antiviolenza, non importa se femminile, bullismo o razziale. Nella giornata dove ogni direttore di gara è sceso in campo con un segno rosso sul volto, la nostra società ha voluto esprimere solidarietà all’Aia. Poi precisa: "Chiunque sia in difficoltà, bussi pure e lo staff della Molinense sarà a disosizione. Da noi qualcuno vi ascolterà sempre”.

Francesco Querusti