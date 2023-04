Il ’Brindellone’ ispira tre numeri da giocare

Roberto

Fancelli

Trascorsa la Settimana Santa 2023 con più freddo di quanto non fosse stata la settimana

che ha preceduto il Natale 2022, Firenze si appresta a vivere la Pasqua e la Pasquetta

con tempo freddo e cielo nuvoloso. Domani mattina si celebra lo “Scoppio del Carro“,

il Brindellone carico di fuochi d’artificio posizionato nel “Paradiso” lo spazio tra la

Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Battistero attenderà la corsa della colombina,

che simboleggia lo Spirito Santo, per scoppiare in un messaggio di pace... e in un

auspicio per la nostra città di un buon raccolto e tanta fortuna per tutti i fiorentini.

Auguri di Buona Pasqua a tutti i nostri lettori con questi numeri da giocare per tre

estrazioni: 4 32 77.

L’OROSCOPO: Ariete 27 28, Toro 36 70, Gemelli 19 40, Cancro 21 69, Leone 9 90, Vergine 36 38, Bilancia 17 78, Scorpione 1 17, Sagittario 16 69, Capricorno 3 84, Acquario 10 18, Pesci 4 22.

I NUMERI DI CHIARA: Terno d’oro 36 70 71 da giocare ruota di Torino e tutte le

ruote.

TERNI dei nomi di persona. Asia 23 32 48, Bernarda 36 9 45, Clelia 24 6 30, Ida 38 76 17, Irene 62 18 58, Linda 52 14 19, Paola 25 16 88, Annibale 31 4 70, Bernardo 9 45 90, Ciro 27 36 72, Galdino 12 52 78,

Giovanni 34 54 64, Marco 59 41 85, Tiago 7 68 17.

L’AFORISMA della settimana scelto da Mario. “Perchè scrivo? Per paura. Per paura

che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si perda il ricordo di

me. O anche solo per essere protetto da una storia , per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile“. (Fabrizio De Andrè ) 60 40 64.