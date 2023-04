Il bosco verticale bruciato dal sole "Il Comune ha già speso 77mila euro"

“Fosco“ è di nuovo secco. L’installazione artistica di Clet realizzata, con un ‘tappeto’ di verde verticale, sulla cabina elettrica di piazza Vittorio Veneto e inaugurata nel maggio 2015 è completamente bruciata dal sole. Non è la prima volta, più volte in questi anni è già accaduto. Evidentemente anche a causa di una non sufficiente manutenzione. Eppure costata e pagata dall’amministrazrione comunale. Stavolta è il capogruppo della Lega Daniele Baratti a calcolare quanto l’opera sia costata ai calenzanesi: "Facciamo un conto aggiornato? 15mila euro per la spesa iniziale, 27mila euro per il cambio del tipo di erba, e circa 35mila euro per la manutenzione di questi anni. Totale: 77mila euro. Un capolavoro politico". Sul fronte opposto anche l’amministrazione calenzanese, che prendendo atto della situazione comunica che qualcosa potrebbe cambiare per il ‘boscaiolo Fosco’, opera che, fin dal taglio del nastro, ha diviso i calenzanesi fra fans (tra i quali l’ex sindaco Alessio Biagioli) e detrattori convinti: "L’amministrazione comunale – spiega il primo cittadino Riccardo Prestini – ha sospeso i pagamenti al manutentore e sta valutando come ripristinare l’opera. L’intenzione è di coinvolgere nuovamente l’artista che l’ha ideata per trovare soluzioni meno impegnative dal punto di vista della gestione e manutenzione".

Sandra Nistri