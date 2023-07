Il bombardamento di Impruneta Ferita ancora aperta, 79 anni dopo

Impruneta ricorda il bombardamento aereo alleato che colpì la città tra il 27 e il 28 luglio 1944 causando morte e distruzione (77 vittime accertate). Nel 79° anniversario di quel tragico evento, il Comune con la Proloco vuole conservare la memoria degli orrori della guerra e comunicare un messaggio di pace: domani alle 17 risuoneranno le campane della basilica. Alle 21 la celebrazione eucaristica sempre nella chiesa ricorderà tutti i caduti; seguirà il corteo commemorativo che percorrerà via Cavalleggeri, via Paolieri e via Mazzini per il deposito delle corone nei luoghi simbolo dell’evento, con l’accompagnamento della Filarmonica Verdi. Al Loggiato del Pellegrino, Manola Viti in rappresentanza dell’associazione culturale Ferdinando Paolieri di Impruneta, leggerà un estratto del libro di Paolo Paoletti "Passaggio del fronte a Impruneta", seguirà la proiezione di un video sui fatti del luglio 1944. "Quell’operazione militare folle ‘non’ casualmente prese di mira i rifugi ben conosciuti, aumentando di fatto il numero delle vittime in un paese quasi svuotato – ricorda il sindaco Riccardo Lazzerini –. Aumentò il terrore e l’indignazione verso un tragico ventennio appena passato, fatto anch’esso di violenze e soprusi, e che quest’anno abbiamo deciso di commemorare nel giorno esatto della ricorrenza".