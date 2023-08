Il blocco non risolverà il problema

Massimo

Ruffilli

Sembra proprio che col rientro dalle vacanze gli automobilisti fiorentini si ritroveranno con altre restrizioni a cui sottostare.

Ben venga ogni intervento a vantaggio della salute della popolazione. Ma serve il buon senso e valutare se davvero quello che sta per essere adottato sia o no un provvedimento utile e non solo uno slogan.

In questo senso, vietare dal prossimo settembre la circolazione delle auto euro 5 Diesel immatricolate prima del 2014 è forse esagerato. Discorso diverso sono invece le restrizioni per i veicoli immatricolati prima del 2012.

Questo perché le vetture delle ultime generazioni a Diesel turbo Diesel non sono più inquinanti come lo erano in passato.

Peraltro, se Firenze, come pare sia certo, ha problemi di qualità dell’aria, non li risolverà di sicuro con questo provvedimento, che interesserà un ristretto numero di veicoli dei circa 700mila in circolazione in città.

Va ricordato infatti che Firenze detiene un importante parco circolante, con le auto di nuova immatricolazione che superano quelle di altre realtà urbane nazionali. I fiorentini, dunque, sono propensi, con le immatricolazioni che superano spesso le 100 auto al giorno, a possedere auto nuove o recenti più sicure, performanti e non inquinanti.

Con i lavori per le nuove tranvie, i cantieri, i restringimenti di carreggiata, purtroppo il flusso di traffico in città è davvero in difficoltà e non soltanto nelle ore di punta. Piazza della Libertà, Porta a Prato, Ponte alla Vittoria eccetera, sono nodi dove si creano ingorghi e rallentamenti.

Ci auguriamo che alla ripresa dopo il periodo estivo la vita della città possa tenere in maggior conto il flusso veicolare automobilistico.

Dispiace vedere che gli automobilisti continuino in qualche modo ad essere penalizzati. Credo che il loro senso di responsabilità si veda anche dal numero dei nostri soci. L’automobile Club di Firenze forte dei suoi 40.000 iscritti si colloca infatti tra i più importanti ACI italiani con Roma, Torino e Milano.

* Presidente Aci Firenze