Il Bisonte, buona la terza. Con l’Itas non c’è storia

IL BISONTE FIRENZE

3

ITAS TRENTINO

0

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri ne, Ribechi (L2) ne, Ishikawa 10, Leonardi (L1), Battistoni, Alsmeier 11, Cesé Montalvo ne, Kipp 19, Lazic ne, Mazzaro 8, Graziani 9, Agrifoglio, Kraiduba, Stivrins n.e. All. Parisi.

ITAS TRENTINO: Shcherban 4, Passaro, Acosta Alvarado 20, Michieletto 6, Guiducci 2, Olivotto 4, Marconato, Stocco ne, Parlangeli (L1), Dehoog 10, Angelina, Zago, Gates 1, Moretto, Mistretta (L2). All. Mazzanti.

Arbitri: Goitre, Colucci.

Parziali: 25-19, 25-23, 25-15.

FIRENZE - Tre set a zero in un’ora e mezzo, il Bisonte Firenze liquida anche l’Itas Trentino. È stata una partita combattuta, a tratti equilibrata, ma senza che le padrone di casa dessero mai l’impressione di perderne il controllo. Colleziona così il terzo successo consecutivo, agganciando il sesto posto in classifica

Parisi parte con Battistoni in palleggio, Kipp opposto, Mazzaro e Graziani al centro, Ishikawa e Almaier in banda e Leonardi libero. Il primo set scorre senza eccessivi brividi per la squadra di casa che dopo il parziale 4-6 non si fa più sorprendere, più precisa in ricezione, puntale nei suggerimenti di Battistoni e decisiva in attacco con Kipp (7 punti) i cui affondi non lasciano scampo alle ospiti. Il Trentino reagisce, fa quello che può, agguanta il 7 pari ma non riesce a impensiere le bisontine che pungono anche con Ishikawa e Graziani. I time out chiesti da Mazzanti non producono alcun effetto, troppa la differenza fra le due squadre.

La seconda frazione parte bene, Il Bisonte sembra poterla chiudere in fretta, ma Trento non molla, lo agguanta sul 18 pari. Sul 24-22 Parisi chiama time out, l’Itas annulla il primo set point, ma poi spreca e si chiude 25-23. Senza storia, infine, il terzo parziale con le bisontine in cattedra che vedono approssimarsi il traguardo, Trento si impegna ma si rende conto che non può farcela. Mazzanti ci prova, opera più cambi ma non succede nulla. Sul 15-13 le padrone di casa piazzano un 6-0 che taglia definitivamente le gambe alle avversarie. A mettere la parola fine ci pensano Kipp e Alsmeier. E il 25-15 è cosa fatta. Kipp su tutte: 19 punti (2 a muro e il 43% di positività in attacco), e la palma di MVP; in doppia cifra anche Alsmeier (11) e Hishikawa (10) mentre la top scorer del match è la venezualena Acosta con 20.

Franco Morabito