Il biodigestore e il rebus studio di fattibilità

"Il biodigestore potrebbe essere un’opportunità per Rufina, ma non sul greto della Sieve e in prossimità di un’ansa". A dirlo è il capogruppo di Insieme per Rufina in consiglio comunale, Chiara Mazzei, che nell’ultima seduta è tornata sulla questione: "Rimaniamo saldi - dice Mazzei - sull’idea che il sito di Selvapiana non sia idoneo a ospitare un impianto di lavorazione dei rifiuti e ribadiamo pubblicamente la convinzione che uno studio di fattibilità avrebbe non solo evidenziato immediatamente le criticità sottolineate da noi e confermate dalla relazione della Soprintendenza, ma avrebbe anche permesso di identificare un altro sito più idoneo. In diverse occasioni abbiamo chiesto se fossero stati fatti degli studi di fattibilità preliminari alla progettazione, e nessuno ci ha dato una risposta. Alla luce dei tempi dovuti alla richiesta di Valutazione di impatto ambientale da parte della Soprintenza, il sindaco ha dichiarato che Aer ha perso l’accesso ai fondi del Pnrr. Per questo - conclude Mazzei - invitiamo il sindaco a rispondere se gli studi di fattibilità sono stati eseguiti o meno".

L.B.