Il bilancio Bene le vendite dei negozi. Ma la corsa agli acquisti non c’è più

di Sandra Nistri

Le vendite di diversi anni fa sono ormai un lontano ricordo ma il Natale per i commercianti di Scandicci è stato abbastanza positivo. La conferma arriva dal presidente del ’Ccn Città Futura’ Vittoriano Farsetti: "Il bilancio – dice – non è negativo, il periodo di vendita non è partito subito, come ci si aspetta sempre, con l’accensione delle luminarie ma alla fine, con diverse sfumature, possiamo dire che le vendite sono andate piuttosto bene. Invece i saldi, iniziati da pochi giorni, rappresentano un po’ una falsa speranza perché oggi possiamo trovare sempre un oggetto a prezzo scontato negli outlet e online o anche nei negozi stessi per alcuni articoli magari di fine serie: quindi non c’è più la corsa all’acquisto come un tempo. Certo ci dobbiamo scordare di quello che era il commercio pre Covid e del passato, prima degli outlet: i Natali di un tempo non esistono più come non esiste più lo shopping di vicinato, che ha risentito ormai da tempo degli effetti della grande distribuzione organizzata, degli outlet, dele vendite online".

Una trasformazione che produce effetti tangibili nel tessuto cittadino: "La perdita del commercio di prossimità – prosegue infatti Farsetti – è una perdita notevole per le città perché si rischia che i nuovi sindaci che arriveranno dopo le prossime amministrative vadano a governare e a gestire dei dormitori, strutture piene di servizi e uffici ma non di vita. I negozi, infatti, sono un punto di riferimento, con le loro insegne, le loro luci, la loro presenza per la popolazione, dai ragazzini e agli anziani e rappresentano anche un deterrente per la microcriminalità. Gli esercizi, poi, oltre a dare maggiore sicurezza rendono più pulita e vivibile la città: tutti i commercianti, banalmente, spazzano davanti alle loro vetrine, è un effetto domino. Certo per far sì che il commercio di vicinato possa rimanere in vita bisogna cambiare le regole del gioco: non vedere più il commerciante come il bottegaio ladro ma come un sostenitore della città e non una mucca da mungere con tutti i balzelli e tasse. Ci deve essere una intesa e collaborazione maggiore per cui si deve dare un servizio migliore".

La prospettiva, sottolinea il presidente, "deve essere completamente diversa, pertanto si deve investire, si deve investire per rendere le città più luminose, più accoglienti con un miglior arredo urbano, mettere delle telecamere, ben vengano le telecamere per dare una maggiore sicurezza, e fare in modo che le persone possano tornare a passeggiare nei centri storici che abbiamo la fortuna di avere. Uno sforzo deve essere fatto anche per rivalorizzare il commercio su area pubblica perché è storia, cultura, tradizione".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Francesco Chini responsabile Area metropolitana di Confesercenti: "I negozi di vicinato – dice – con le loro luci accese rappresentano un presidio e, a Scandicci così come in altri Comuni, mantengono il rapporto con la cittadinanza. È necessaria una collaborazione stretta fra amministrazione comunale e commercianti che sono protagonisti della vita cittadina e certamente tutto quello che va a favorire la vita della città, elementi di arredo ma non solo, e che aiuta a migliorare la fruibilità per chi arriva anche da fuori è auspicabile".