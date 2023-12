Il benvenuto al 2024. Grande show in piazza

Capodanno con il ‘botto’, è il caso di dirlo, a Scandicci con un cast di primo piano per salutare l’anno che se ne va e accogliere quello in arrivo. Il prossimo 31 dicembre Stazioni Lunari ‘atterrerà’ in piazza della Resistenza con uno schieramento di artisti sul palco assolutamente inedito. Ginevra Di Marco "padrona di casa" con Francesco Magnelli e Andreino Salvadori, Piero Pelù e la Bandabardò (che in questo concerto vede in formazione Finaz, Nuto, Don Bachi e Orla) saranno gli ospiti d’eccezione, accompagnati sul palco anche da Pino Gulli alla batteria e Roberto Beneventi alla fisarmonica. Una super band per un ultimo dell’anno che si preannuncia pieno di energia folk elettrica: canteranno e suoneranno insieme canzoni dal loro repertorio e si divertiranno a suonare alcune cover che hanno sempre amato.

L’inizio della festa di Capodanno di Scandicci è previsto per le 22 e vedrà sul palco nelle vesti di presentatore Paolo Hendel. L’ingresso per la serata, promossa dal Comune di Scandicci organizzata da La Scena Muta con la direzione artistica di Francesco Magnelli, è libero.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una occasione di divertimento dopo quattro anni di interruzione per la pandemia: "Questa festa - dice l’assessore alla Cultura del Comune di Scandicci Claudia Sereni – è dedicata a Enriquez che nel 2019, con l’ultimo capodanno in piazza a Scandicci, fece uno dei suoi ultimi concerti con Bandabardò e al nostro Sergio Staino che sarà con noi anche grazie alla presenza di Paolo Hendel, amico fraterno di Sergio, che condurrà la serata".