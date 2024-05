Il bene secondo don Gherardo. Il motto dell’arcivescovo parroco di tutti e missionario

“Omnia cooperantur in bonum” (“Tutto concorre al bene”): già daI motto scelto da don Gherardo Gambelli, nuovo arcivescovo di Firenze, emerge un’indicazione pastorale netta. Le immagini sullo stemma confermano una vocazione missionaria e caritativa, attenta a tutti. Don Gherardo sarà ordinato il 24 giugno, festa del patrono San Giovanni, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore: come largamente anticipato su La Nazione, la liturgia inizierà alle 10,30 e sarà preceduta alle 10, alla Loggia del Bigallo, dal saluto di don Gambelli alle autorità, e alle 10,20, in Battistero, dalla preghiera a San Giovanni Battista e dalla consueta offerta dei Ceri da parte del Comune e della Società di San Giovanni. L’ordinante principale sarà il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo uscente, co-consacranti il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia, già rettore del seminario dove si è formato don Gambelli, monsignor Giovanni Roncari, vescovo di Grosseto, monsignor Paolo Bizzeti, vicario apostolico in Anatolia, gesuita fiorentino, e monsignor Dominique Tinoudji, vescovo di Pala in Ciad dove don Gambelli è stato in missione per undici anni. All’ordinazione parteciperanno i vescovi toscani, e i vescovi fiorentini di altre diocesi italiane; sarà inoltre presente Polykarpos, arcivescovo ortodosso d’Italia ed esarca dell’Europa meridionale (in rappresentanza del Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I). Alla celebrazione parteciperanno circa 300 sacerdoti, la deputazione di San Giovanni e le altre rappresentanze legate alla festa del patrono, le autorità, i fedeli delle parrocchie fiorentine guidate da don Gambelli e quelli di Castelfiorentino, sua città natale; parteciperà anche una delegazione di detenuti di Sollicciano, dove don Gambelli è stato cappellano. Oltre ai maxischermi, interni e sul sagrato, diretta streaming sui canali della diocesi e di Toscana Oggi e la diretta su Radio Toscana. Nel pomeriggio le visite al Meyer e alla Caritas.

Duccio Moschella