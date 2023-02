"Un’opera monumentale in bronzo in una collocazione unica che ne enfatizza movimento, armonia e gestualità. E rinnova il forte legame di Sauro Cavallini con la nostra città". Lo ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura, Alessia Bettini, ieri nel corso dell’inaugurazione dell’opera “balletto per la pace“ in piazza Duomo, insieme alla direttrice del Centro Studi Sauro Cavallini di Fiesole, Teo Cavallini e Maria Anna Di Pede, di Jacopo Celona (Florence Biennale), di Luca Milani, presidente del consiglio comunale.