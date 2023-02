Il bacio della donna ragno Amore e dolore in gabbia

L’anima e il cuore. Due solitudini si incontrano nella cella angusta di una prigione: Valentin Arregui, dissidente politico, e Luis Molina, omosessuale arrestato per atti osceni.

"Il bacio della donna ragno" di Manuel Puig è una storia di libertà, amicizia e desiderio, oltre i confini del Potere e della società, ma il regista Dimitri Milopulos, che adatta il testo portandolo in scena al Teatro della Limonaia di Sesto stasera, domani e domenica, spinge il dramma fuori dal Tempo, sganciandolo dai tumultuosi anni Settanta e dall’Argentina della dittatura militare per lasciarlo vagare nella coscienza universale di ognuno di noi.

La pièce, conosciuta dal grande pubblico per l’omonimo film di Hector Babenco che nel 1985 valse l’Oscar a William Hurt nel ruolo di Molina, è un "progetto piccolo e intimo, lontano dalla grandeur del musical che è stato realizzato a Broadway - racconta il regista - Le scenografie non creano muri, sono definite dalle luci, e accompagnano la storia per valorizzare il linguaggio del corpo e le sfumature dell’anima dei protagonisti, due uomini diversi per personalità, gusti sessuali e impegno politico, ma che impareranno a conoscersi e comprendersi condividendo un momento di vita insieme". Un’idea, quella di lavorare sul romanzo di Puig, che nasce da lontano: "E’ una sfida che mi ha sempre affascinato, perché sono pochissime le versioni teatrali negli ultimi decenni - prosegue - Ma lo spunto decisivo è stato lo spettacolo ‘Tom à la ferme" di Michel Marc Bouchard, andato in scena lo scorso settembre, che parlava non di prigioni fisiche, ma mentali e autogenerate". Nel cast, oltre alla partecipazione straordinaria di Teresa Fallai, ci sono i giovani Samuele Picchi e Lorenzo Volpe nel ruolo dei protagonisti: "Diversamente dal romanzo, nello spettacolo avremo la stessa età - raccontano -. Valentin è un uomo ottuso che mette il proprio ideale al di sopra della vita stessa, mentre Molina vive il contrasto tra il suo orientamento sessuale e la mancata accettazione della società, ma alla fine impareranno a capirsi attraverso l’esperienza e l’amore".

Giulio Aronica